«زايد العليا لأصحاب الهمم» تعلن عن حملة «كن التغيير - لندن 2020»

المصدر: لندن - وام

احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالإعلان عن حملة «كن التغيير Be The Change - لندن 2020» في المملكة المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي «جروينج هابي»، وذلك في إطار تبني المؤسسة التحرك عالمياً لدعم جهود تمكين أصحاب الهمم.

حضر احتفال الإعلان عن الحملة، الذي أقيم الجمعة الماضي، بمعرض ذا بومب هاوس - باترسي بارك في لندن، منصور عبد الله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة، وفريق عمل مؤسسة زايد العليا، وعدد من الشخصيات وأصحاب الهمم.

وقال عبد الله الحميدان إن حملة «كن التغيير» دعوة عالمية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دول العالم كافة، وتحمل رسائل عالمية اجتماعية للمجتمعات، ودعوة للجميع للالتفات لما يحققه أصحاب الهمم من إنجازات على مختلف الأصعدة، وأيضاً ما يملكونه من قدرات تمكنهم من العمل في مختلف المجالات، وتسعى إلى إعلان «حركة تغيير عالمية» تحت عنوان «كُن التغيير».

ورفع الحميدان أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم سموه الكبير لأصحاب الهمم، ولمؤسسة زايد العليا ولمشاريعها ومبادراتها.

وعلى هامش الحفل تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة جروينج هابي المحدودة بشأن التعاون والمشاركة في حملة «كن التغيير» كشريك استراتيجي للحملة وتبني أهدافها لنشرها في المملكة المتحدة.