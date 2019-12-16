«اجتماعية الوطني» تتبنى موضوعي التلاحم الأسري وتنظيم التطوع

المصدر: دبي - البيان

وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، على تبني موضوعين عامين، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية بمناقشة موضوعات عامة وفقاً لما نص عليه الدستور.

تنمية

ووافقت اللجنة على تبني موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وموضوع «تنظيم العمل التطوعي»، على أن يتم تحديد نص الموضوعين والمحاور ليتم عرضهما على المجلس للموافقة عليهما ورفعهما للحكومة قبل مناقشتهما بحضور ممثلي الحكومة.

وإلى ذلك واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي، أمس برئاسة محمد أحمد اليماحي «رئيس اللجنة»، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من (29) مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

قيمة

أكد ضرار بالهول الفلاسي أن التلاحم الأسري له قيمة عظيمة في المجتمعات المتقدمة، ما يؤكد أهميته وتأثيره الكبير في تطوير المجتمع وتنميته وتمسّكه بهويته،