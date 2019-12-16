هزاع بن طحنون يستقبل المشاركين في «رحلة الاتحاد»

المصدر: العين - وام

استقبل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، ظهر أمس، في واحة العين، الطلاب والطالبات المتفوقين والمشاركين في مبادرة «رحلة الاتحاد» التي تنظمها جمعية «البيت متوحد»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ترافقهم فاطمة الكعبي، مديرة مبادرة رحلة الاتحاد في جمعية البيت متوحد.

واطلع الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، خلال اللقاء، على أهداف المبادرة والأنشطة المصاحبة التي تسعى لزيادة الوعي بالتقدم الذي أحرزته الدولة، وبأهمية ما تمثله المعالم الثقافية والسياحية التي ستتم زيارتها خلال برنامج المبادرة.

وقالت فاطمة الكعبي: «إن عدد المشاركين 28 طالباً وطالبة من جميع إمارات الدولة ومن الطلبة المتميزين والمتفوقين دراسياً».

وأوضحت أن طلاب وطالبات المبادرة سيقومون بزيارة عدد من المعالم الإماراتية الشهيرة، ومقابلة عدد من الشخصيات الرائدة في الدولة، بهدف تعريفهم بعدد من الأشخاص الملهمين، والاطلاع على تاريخ دولتنا الغني.