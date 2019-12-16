«خيرية الشارقة» توزّع 2000 حقيبة شتوية على العمال

المصدر: الشارقة - وام

وزعت جمعية الشارقة الخيرية 2000 حقيبة شتوية، تضمنت العديد من الملابس الثقيلة لفائدة العمال ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن مشروع الحقيبة الشتوية.

وقال عبد الله سلطان بن خادم، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للجمعية: «إن المبادرة تم تضمينها كواحدة من مبادرات اليوم الوطني، بهدف دعم تلك الفئة وبث روح التكافل والتراحم لديهم، وشملت العمال المنتسبين إلى الدوائر والمؤسسات المتعاونة، وذلك بالمقر الرئيس وسائر الإدارات الفرعية التابعة للجمعية».

وأضاف: «تم استهداف 1300 مستفيداً من المسجلين بكشوف المقر الرئيس، و150 في الذيد، ومثلها في كل من كلباء وخورفكان، بينما وزعت إدارة دبا الحصن 300 حقيبة و100 للمستفيدين في منطقة المدام، وتم توزيع 50 حقيبة على مستحقيها في منطقة البطائح».