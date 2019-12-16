سلطان القاسمي يفتتح مشروع شاطئ خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس مشروع شاطئ خورفكان، الأول من نوعه في الساحل الشرقي بالدولة، والذي طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وعدد من رؤساء الدوائر المحلية أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعدد من المسؤولين والمشرفين على المشروع.

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بجولة في أرجاء المشروع، الذي بلغت تكاليف إنجازه نحو 95 مليون درهم، ويمتد إلى كيلومتر على طول البحر واستمع سموه إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول مرافقه ومنشآته والخدمات والأنشطة الترفيهية التي يوفرها لسكان المنطقة والزوار والسياح والآفاق التي يفتحها لنمو اقتصاد المنطقة بشكل عام. وتخللت جولة سموه مشاهدة العروض البحرية، ومعرض المجسمات الرملية.

ويصل إجمالي مساحة تأجير المرافق في المشروع إلى 8235 قدماً مربعةً، حيث تم تخصيص من 30% إلى 40% من المشروع لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من المنطقة بما يتيح لهم الفرصة لمزاولة أعمالهم التجارية، ويبعد المشروع 20 دقيقة عن إمارة الفجيرة، و30 دقيقة عن مدينة كلباء و45 دقيقة من مدينة الشارقة.

ويتضمن المشروع ساحة مركزية ومواقف للسيارات تستوعب نحو 350 مركبة، و6 عربات طعام و4 أكشاك، و17 وحدة تجارية تتضمن مطاعم وأسواقاً تجارية، ومسارات للجري وركوب الدراجات، وملاعب رياضية لكرة القدم وكرة السلة وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، وشاطئاً للسباحة تتوافر فيه كل معايير السلامة بما فيها منقذون ومشرفون يعملون بنظم المناوبات، وأماكن للاستحمام وغرف تبديل الملابس إضافة إلى مسرح مفتوح مطل على الشاطئ يتضمن نافورة حيث ستقام فيه العديد من الفعاليات والأنشطة.

كما يوفر المشروع مناطق ألعاب للأطفال تتضمن باقة من النشاطات والألعاب وتعتمد أفضل معايير الأمان والسلامة.

ويتضمن المشروع ركناً مخصصاً للرياضات المائية المتنوعة بالقرب من الشاطئ متاحة لجميع الزوار وهواة الرياضات المائية، إضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي ومحال التجزئة ذات العلامات التجارية الشعبية والعالمية.

ويتضمن المشروع جداريات فنية بالتعاون مع عدد من الفنانين جاء العمل معهم بالتنسيق مع مركز مرايا للفنون. ويشمل مشروع الشاطئ العائلي عدداً من المرافق الجديدة في حديقة الشاطئ الحالية وتضم مناطق للنزهات وأماكن للشواء ومناطق للاجتماعات العائلية، وبذلك تتكامل مرافق المشروع بالخدمات والتجهيزات والتقنيات الخضراء بما يعكس توجه الإمارة في بناء منشآت ومدن متكاملة تلبي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

خطاب الرد

أقرّت اللجنة المشكّلة من قِبل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صيغة ومشروع خطاب الرد على كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي ألقاها سموه بمناسبة افتتاح دور انعقاد المجلس العادي الأول من الفصل التشريعي الـ10. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس.