خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئـون ملك البحرين باليوم الـوطني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ووام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: «إلى الشقيقة البحرين، شعباً وملكاً، كل عام وأنتم بخير، كل عام ووطنكم في خير ورفعة وعزة، كل عام وشعبانا أكثر أخوة ومحبة وتعاضداً، أدام الله عليكم الأمن والاستقرار والنعمة».

إلى ذلك نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تدوينة في حسابه عبر «تويتر» قال فيها:«خالص تهانينا للبحرين ملكا وشعبا بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة، حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار».

ومن جانبهم، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كلٌّ على حدة، برقيات تهنئة إلى أخيهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وفي الإطار ذاته نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تدوينة في حسابه عبر تويتر جاء فيها:«إلى الأشقاء والأهل في مملكة البحرين، كل عام وأنتم بخير وبلدنا البحرين في خير وازدهار وعزة».

وبعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن جانبه نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي تدوينة في حسابه عبر تويتر جاء فيها:«أبارك لمملكة البحرين ولجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، وأتمنى للمملكة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

مشاعر المحبة التي نكنها في صدورنا تجاه الأشقاء في دول الخليج أساسه جذورنا المترابطة ووحدة تاريخنا ومصائرنا ومستقبلنا».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة تدوينة في حسابه عبر «تويتر» جاء فيها:«نبارك لمملكة البحرين احتفالها باليوم الوطني الـ 48، العلاقات بين بلدينا تاريخية وراسخة وروابط أخوية وثيقه تجمع الشعبين الشقيقين، حفظ الله البحرين حكومةً وشعباً وأدام أفراحكم وأمنكم عاماً بعد عام».

وفي إطار آخر، يحتفل أبناء مملكة البحرين في الـ16 من ديسمبر في كل عام باليوم الوطني البحريني، في وقت تزداد فيه العلاقات الإماراتية - البحرينية يوماً بعد يوم رسوخاً وقوة ومتانة، فالروابط التي تجمع البلدين الشقيقين تاريخية وأخوية ووثيقة لا تنفصم عراها.

وتشهد العلاقات المشتركة بين الإمارات والبحرين تماسكاً ورسوخاً، في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، فالرؤى متوافقة على ضرورة العمل على تعزيز أسس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعم تطلعات شعبهما في تحقيق مزيد من الإنجازات والتنمية على الصُّعد كافة.

وعلى المستوى التعاون الاقتصادي، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 28.3 مليار درهم نهاية العام الماضي، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في كل عام بالتوازي مع الجهود المبذولة والإرادة المشتركة الصادقة للمضي بعلاقات البلدين قدماً إلى الأمام.

وفي ظل العلاقات المتميزة، تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، ومنها اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ومذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بمملكة البحرين وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما شملت المذكرات مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة بشأن التعاون في مجال السياحة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومذكرة تفاهم في مجال استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين.