مجلة «999» تحتفل باليوم الوطني الـ48 تحت عنوان «حلم زايد»

المصدر: أبوظبي- البيان

أقامت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية، التي تصدر عن وزارة الداخلية احتفالية بفندق «روزوود» في أبوظبي بعنوان «حلم زايد»- أبوظبي، في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية، وخليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999»، والدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والعقيد عوض صالح سعيد عضو لجنة تطوير المجلة ورئيس تحريرها، وعدد من كبار الضباط، والشخصيات والإعلاميين.

بدوره أوضح خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999» أن احتفالية «حلم زايد» هي مشاركة من المجلة في الاحتفالات الرسمية والشعبية باليوم الوطني الـ 48، وأن اختيار عنوان الاحتفالية يهدف إلى المشاركة في الاحتفال بالإنجاز التاريخي للإمارات بإرسال هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء الخارجي عام 2019، ليتحقق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استقبل رواد بعثة أبولو الأمريكية عام 1976، على أن تطلق الدولة منتصف شهر يوليو 2020، «مسبار الأمل».

وألقى الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الشريك الاستراتيجي للاحتفالية، كلمة أشاد فيها بإنجازات الوالد المؤسس صاحب النظرة الثاقبة والحكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من أطلق مسيرة الاتحاد، صانع الإنجازات، إنجازات وطن لا يزال يسير على نهجه في مختلف المجالات، ويتربع بفضل هذا النهج على عرش ريادتها.