مليون ساعة عمل في الحرم الجديد لجامعة أبوظبي في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

سجل مشروع بناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة أبوظبي في منطقة عشارج بالعين مليون ساعة عمل منذ انطلاقه في شهر 10 من العام الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 75% في المشروع الذي يتكلف حوالي 300 مليون درهم، حيث يعمل أكثر من 350-400 عامل يومياً في المشروع. ويستوعب المبنى الجديد 2500 طالب وطالبة في مرحلته الأولى و5000 طالب وطالبة بعد اكتمال المرحلة الثانية.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري تقدير الجامعة لجهود الكوادر التي ساهمت في هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الحرم الجديد لفرع العين يترجم رسالة وفلسفة جامعة أبوظبي كمؤسسة وطنية رائدة تنطلق من أبوظبي حاملة للعالم منظومة القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي الجديد سيلبي التوسعات المنشودة في أعداد الطلبة، ويوفر لهم بيئة تعليم تواكب العصر، خاصةً في إطار ما سجلته الجامعة من منجزات في مجال الاعتماد الأكاديمي العالمي.

وكذلك فيما يتعلق بتصدرها مؤخراً لقائمة أفضل 10 جامعات على مستوى الوطن العربي للعام الأكاديمي 2020 وفقاً للتصنيف من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليون وتعددية وتنوع الطلبة الذين ينتمون لأكثر من 80 جنسية من مختلف أنحاء العالم.