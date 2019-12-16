سيف الشامسي يستقبل ضباط شرطة الشارقة خريجي الدفعة الـ 19

المصدر: الشارقة - وام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حرص شرطة الشارقة على دعم وتعزيز صفوفها بالكوادر البشرية من أبنائنا الشباب الذين يتميزون بدرجة عالية من الوعي والثقافة والقدرة على تحمّل المسؤولية والمساهمة بهمتهم العالية في نهضة وتقدم ورخاء دولتهم واستتباب الأمن في كافة أرجائها. جاء ذلك خلال لقائه أمس الضباط الجدد من خريجي الدفعة الـ 19 لدى حضورهم لأولى المحاضرات التثقيفية التي أعدتها لهم القيادة حول نظم العمل والتي تستمر لأسبوع بمقر القيادة بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أمينة الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة.

وهنأ القائد العام الضباط الخريجين على اجتيازهم مرحلة التدريب بكفاءة ونجاح ودعاهم للعمل الجاد والعطاء غير المحدود والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حماية مجتمعهم وتحقيق أمن واستقراره، وذلك بالاستفادة من خبرات وتجارب زملائهم الذين سبقوهم في ميادين العمل المختلفة وتسخير ما تعلموه من معارف قانونية وإنسانية ومهارات تدريبية لتحقيق رؤى وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات أفراد المجتمع في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.