لقاء تعريفي في الشارقة حول «معلم وافتخر»

المصدر: الشارقة - وام

نظمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص لقاءً تعريفياً حول مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للتوطين في القطاع الخاص بعنوان: «معلم وافتخر» والخاصة بتعيين خريجي تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية كمعلمي مواد التربية الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة.

وشهد اللقاء الذي عُقد بجامعة الشارقة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والدكتورة بشرى العكايشي رئيسة قسم التربية بجامعة الشارقة، وعدد من أعضاء من الهيئة التدريسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة وخريجات الدراسات الإسلامية واللغة العربية اللاتي استهدفتهن المبادرة في مرحلتها الأولى.

وأعلنت الهيئة خلال اللقاء اختيار 45 من معلمي ومعلمات التربية الإسلامية واللغة العربية لتعيينهم في المدارس الخاصة بمدينة الشارقة وذلك عقب سلسلة من المقابلات.

وأوضحت أنه سيتم بدء إجراءات التعيين في 5 يناير المقبل، فيما تلتحق الدفعة المختارة للدراسة ببرنامج الدبلوم المهني في التدريس الذي صمم وفق أرقى المعايير التعليمية التي تقدمها جامعة الشارقة في 19 من الشهر ذاته ولمدة عام كامل بشقيه العلمي والعملي بهدف إعداد كوادر تربوية مؤهلة علمياً ومهنياً ومتخصصة بعملية التدريس.

وباركت الدكتورة محدثة الهاشمي نجاح كوكبة من أبناء الوطن واختيارهم ليكونوا صناع التغيير في الميدان التربوي في إمارة الشارقة وليصنعوا المستقبل الواعد الذي يستشرفه صاحب السمو حاكم الشارقة ويخط بأنامله خطوط المستقبل الواثق والغد اللائق بكل واحد من أبنائه.