انطلاق مهرجان ضواحي 8 في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أمس الأول فعاليات «مهرجان ضواحي 8» في حديقة النوف بمدينة الشارقة والتي تستمر 3 أسابيع بمشاركة 36 جهة داعمة وراعية.

وحضر الافتتاح خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إلى جانب عدد كبير من أعضاء مجالس الضواحي والأعيان والمدعوين وأهالي الأحياء السكنية.