شرطة أبوظبي تنظم مسابقة حول «شجرة الغاف»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي ممثلة بمركز شرطة بني ياس بالتعاون مع عدد من المدارس في بني ياس بأبوظبي فعالية مسابقة حول شجرة الغاف التاريخية.

وتضمنت المسابقة تنفيذ أنشطة متنوعة بين عدد من المدارس في منطقة بني ياس تتعلق بشجرة الغاف ومكانتها التاريخية، والتي تم اعتمادها شعاراً لعام التسامح لهذا العام، كما اشتملت الفعالية على الكثير من المعلومات القيمة عن شجرة الغاف وكيفية زراعتها وتحملها للطبيعة الصحراوية، بالإضافة إلى إقامة جلسات حوارية تبادل فيها الهيئات التدريسية وأولياء أمور الطلاب المعلومات الثرية والقيمة عن مكانة هذه الشجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم العقيد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، الشكر إلى إدارات المدارس والهيئات التدريسية فيها على جهودهم المبذولة ودورهم في نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة.

وكرّم مدير مركز شرطة بني ياس المدارس الفائزة بالمسابقة، وهي مدرسة عبادة بن الصامت، ومدرسة دار العلوم، كما تم منح المدارس المشاركة الأخرى شهادات شكر وتقدير على مشاركتهم القيمة وجهودهم المبذولة، وهي مدرسة حمزة بن عبد المطلب، ومدرسة سلامة بنت بطي، ومدرسة المعتصم.