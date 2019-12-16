لوحة فسيفساء لرئيس الدولة بالتعاون بين «نقل أبوظبي» والبلدية تدخل «غينيس»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّع سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وسيف عبد القادر النعيمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للفعاليات، مذكرة لتوثيق التعاون بين دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي ومؤسسة الإمارات للفعاليات، وتنفيذ مشروع يستهدف تصميم وتنفيذ وتركيب لوحة فسيفساء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقد تم تسجيل هذه اللوحة ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر لوحة فسيفساء في العالم.

وتنص المذكرة على أن تقوم مؤسسة الإمارات للفعاليات، صاحبة المبادرة، بتركيب الصورة في شارع الخليج العربي، مقابل وزارة الداخلية، وتجهيز الموقع بأفضل التجهيزات، والإشراف على شركة المقاولات المنفذة للإطار الأسمنتي المطلوب لعرض اللوحة، وتسلُّم اللوحة من مؤسسة الإمارات للفعاليات والإشراف على تركيبها، وتنظيم وتنسيق الحفل الخاص بافتتاح اللوحة، وصيانة اللوحة بما يضمن استمرارية ظهور اللوحة بالصورة اللائقة والبهية، وتشمل المذكرة ضمان الحفاظ على جودة اللوحة لمدة سبعين عاماً.

وعلى صعيد المواصفات الفنية للوحة، أوضح الجانبان أن الإطار الخارجي للوحة يبلغ ارتفاعه 15.40م، وامتداده أفقيا يبلغ 24.05م، أما ارتفاع اللوحة الفسيفسائية ضمن الإطار فيبلغ 8.5م، وبعرض 16م.

ويستخدم في تنفيذ اللوحة خرسانة مسلحة، والغلاف مكون من مواد غرانيتية، وسيتم تركيب اللوحة الفسيفسائية بمادة ماستر تايل (24 Master tile FLX).

وعن التجهيزات الخاصة بالمنطقة المحيطة باللوحة، فإنه كمبادرة من شركة المقاولات الهندسية يتم عمل مدخل خرساني للوحة بعرض 12.5م، يتضمن 8 نوافير على أطراف المدخل يمتد من لوحة الفسيفساء إلى الشارع.

وتقدمت البلدية بالشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية المساهمة مع بلدية مدينة أبوظبي، من خلال دورها التنسيقي، ممثلين بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ووزارة الداخلية.