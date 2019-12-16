«سعود الخيرية» تجهّز 100 عروس من عدة جنسيات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت سمية حارب السويدي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، عن إطلاق المؤسسة المعرض الخيري «زهبة العروس»، لتجهيز 100 عروس من مختلف الجنسيات، ولكل الراغبات في جميع إمارات الدولة من ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة، للتخفيف من متطلبات الزواج، وتقديم خدمات إنسانية تسهم في إسعاد هذه الفئة من المقبلات على الزواج، وتجهيزهن بالكسوة اللازمة لحياتهن الزوجية، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتخفيفاً لأعباء تكاليف الزواج عليهن.

وأشارت إلى أن المعرض، الذي تقيمه المؤسسة في دورته الأولى، يضم مجموعة واسعة من فساتين الأفراح والسهرة، إضافة إلى توفير عدد من العبايات والدريسات والمخاوير والأثواب والمطرزات المغربية والأحذية والشنط، كما يحتوي المعرض على تشكيلة متنوعة من الأكسسوارات والعطور والبخور والمكياج.

وأوضحت أن المعرض يفتتح فعالياته في 21 ديسمبر الجاري بصالة العرض في مقر مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، مشيرةً إلى أن ربع المعرض سيتم استغلاله في تسديد الرسوم الدراسية للطلبة المتعسرين التابعين لمدارس المؤسسة والمدارس الأخرى، ضمن حملة «خلونا نساعدهم»، وتتم عملية استقبال طلبات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي يقدَّم خلاله الشروط والمتطلبات للفئة الراغبة في الاستفادة من محتويات المعرض.

وأضافت: «تم تجميع كل التبرعات عن طريق طرح إعلان لمختلف الجهات المتعاونة والمشاركة، أفراداً وشركات ومؤسسات، وقدمت العديد من مستلزمات المعرض من مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى تقديم عروض مجانية وخصومات من جهات مشاركة في المعرض، لترجمة سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، وإسعاد مختلف فئات المجتمع».

وأشارت إلى أن المعرض يعتبر فرصة تضعها المؤسسة أمام الشركات والمؤسسات والمحسنين، للإسهام والتيسير على الفتيات في الدولة لإتمام زواجهن، مؤكدةً زيادة حجم إقبال الشركات والمتبرعين للمشاركة في المعرض بتقديم الدعم والفساتين والأزياء الأخرى، إيماناً منهم بدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تصب في المصلحة العامة، تزامناً مع «عام التسامح»، لرسم البسمة على وجوه المستفيدين وأسرهم.