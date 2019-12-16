«بناة المدينة الشباب» تنظم 40 ورشة تفاعلية حول الخدمات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تواصل «بطولة بناة المدينة الشباب» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عقد ورش عمل تفاعلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، والتي تهدف إلى تعريف الطلبة حول الخدمات الحكومية وتجربتهم للخدمات في مراكز تقديم الخدمة والالتقاء بموظفي الصف الأمامي ومقدمي الخدمات، وذلك لمشاركتهم في عملية تصميم الخدمات الحكومية.

ونظم فريق البطولة حتى الآن 40 ورشة عمل منذ انطلاق الدورة الثانية في أكتوبر، شملت جولات تعريفية في مراكز تقديم الخدمات، لاطلاع الطلبة على آلية العمل وطبيعة الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على أبرز التحديات وفرص التحسين، التي يمكن تقديم أفكار حولها، بالإضافة إلى شرح أحدث المفاهيم المرتبطة بالخدمات الحكومية لمساعدة الشباب على تبني ثقافة التميز وصقل وتطوير قدراتهم، والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم حول الخدمات الحكومية الحالية والمستقبلية.

وتوزعت الورش على مراكز خدمة عدة في دبي ومقر «بناة المدينة»، من بينها: ورشة «خدمة الحافلات» التي استطاع الشباب من خلالها تجربة الخدمة في الحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، انطلاقاً من محطة الراشدية، ووصولاً إلى محطة الخوانيج، حيث تعرفوا على طريقة الحصول على الخدمة باستخدام بطاقات «نول»، وتطرقوا للأفكار المقترحة التي يمكن العمل عليها لتحسين الخدمة، بالإضافة إلى ورشة «خدمة عضوية المكتبات العامة»، والتي أقيمت في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، وتعرف من خلالها الطلبة على الخدمة وأهم تحدياتها للوصول لحلول ومبادرات حولها، وورشة «خدمة فتخ بلاغ جنائي» في مركز الشرطة الذكي بلامير، وقد استطاع من خلالها الشباب من التواصل مع المعنيين بالخدمة عن طريق الفيديو المباشر، و«خدمة المنافذ البحرية- الدخول والمغادرة»، والتي أقيمت في ميناء راشد بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب استطاعوا خلالها من التعرف على آلية العمل والخطط المستقبلية حول الخدمة وفرص التحسين فيها، كما أقيمت ورشة «تسوية النزاعات» في محكمة الأحوال الشخصية، اطلع خلالها الشباب على قاعات «تسوية النزاعات» وطريقة الجلسات، وشاركوا موظفي الصف الأمامي الحلول المقترحة لتحسين الخدمة، وغيرها.

وقالت ميثاء القرقاوي، مديرة مشاريع في المجلس التنفيذي: «تأتي هذه الورش التوعوية في إطار دعم وتمكين الشباب لأداء دور محوري في المسيرة التنموية في إمارة دبي والمشاركة الفاعلة في مجال الخدمات الحكومية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرامية إلى إشراك الشباب في عملية صنع القرار، وتعزيز دورهم في تطوير الأداء الحكومي بما يلهمهم ويلبي طموحاتهم، بالإضافة إلى بناء جيل قيادي مستقبلي يتمتع بالمهارات والخبرات التي تتطلبها حكومة المستقبل».

وأضافت: «لاقت ورش العمل إقبالاً كبيراً من قبل الشباب المشاركين، حيث قدمت لهم خبرات عملية حول الخدمات الحكومية، وقد استلهمنا العديد من الأفكار والمبادرات المبتكرة، التي تقدم بها الشباب حتى الآن. ولا تزال الفرصة متاحة لجميع الطلبة من عمر 11-18 سنة للمشاركة في بطولة بناة المدينة الشباب، من خلال تقديم الأفكار عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae.

كيفية المشاركة

تشمل البطولة فئتين رئيستين: فئة تحسين الخدمات الحكومية، وفئة الخدمات الحكومية المستقبلية. لفئة تحسين الخدمات الحكومية: على كل فريق (3-5 طلبة) اختيار خدمة حكومية واحدة فقط من قائمة الخدمات الـ 24 المختارة لهذا العام وتقديم فكرة مشروع لتحسينها، ولفئة الخدمات الحكومية المستقبلية: على كل فريق تقديم فكرة لخدمة جديدة لم يتم تقديمها مسبقاً من قِبل الجهات الحكومية.

ويتم استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني citymakers.ae.

وستُقيّم جميع المشاركات والأفكار من قبل لجنة تحكيم مكونة من عدد من الخبراء في مجال الخدمات الحكومية والتي ستعتمد على أربعة معايير لاختيار الفائزين تشمل الابتكار، والاستدامة، والأثر، والجدوى. وستُعلن أسماء الفائزين خلال «ملتقى حمدان لعام 2019»، حيث سيحصل كل فريق فائز على جائزة مقدارها 30.000 درهم وسيكون هناك فريقان فائزان في البطولة، فريق لكل فئة.

الفائزون في الدورة الأولى

يذكر أنه تم تكريم فريقين فائزين في الدورة الأولى من البطولة 2018، وهم: فريق «تطبيق اقرأ» لتحسين خدمة التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهو تطبيق ذكي يمكّن الأفراد من الحفظ دون الحضور الشخصي في حلقة التحفيظ، بل عن طريق التواصل مع المحفظ عن بعد من أي مكان من خلال «خاصية الفيديو المباشر».

كما يتابع التطبيق مدى التزام الأفراد بالحفظ ومستواهم بشكل دوري عبر صفحة «متابعة المستوى»، إضافة إلى مميزات أخرى عدة، ما يسهم في توفير تجربة أسهل على متعاملي الخدمة، ويضمن تسجيل عدد أكبر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

أما عن فئة الخدمات الحكومية المستقبلية فقد فاز العام الماضي فريق «خدمة الدراجات الهوائية»: وهي عبارة عن توفير الدراجات الهوائية بالقرب من المواصلات العامة مثل المترو والحافلات العامة، بهدف استكمال مستخدمي المواصلات العامة لرحلتهم بكل سهولة ويسر، ما يسهم في توفير تجربة استثنائية للمتعاملين بتكلفة أقل.

وأبرز ما يميز الفكرة أنها تستهدف كل شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب وطلبة المدارس، كما أنها تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة للوصول إلى وجهاته

يشار إلى أن «بطولة بناة المدينة الشباب» قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال «ملتقى حمدان» في شهر ديسمبر عام 2017، بهدف إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية واقتراح الخدمات الحكومية المستقبلية.