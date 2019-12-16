إطلاق الدورة الـ8 لجائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، أمس فعاليات الدورة الـ8 لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم «دورة عام التسامح 2019» .

وإضافة إلى فئة طالبات المدارس الإناث، تضم الجائزة في فئاتها المشاركة فئة طالبات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وأصحاب الهمم من الإناث ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وفق آلية ترشيح وتصفيات معتمدة، حيث من المقرر أن تبدأ التصفيات الأولية للدورة الجديدة على مستوى الدولة في الـ19 من يناير المقبل وحدد يوم الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.