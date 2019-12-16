«آراب هيلث 2020» يناقش مكافحة الربو

المصدر: دبي - وام

يناقش معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2020» - الذي يعد أضخم معرض للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام في دبي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير المقبل - الانتشار المتزايد لمرض الربو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال النسخة السنوية الرابعة من «مؤتمر طب الطوارئ» في اليوم الأول من هذا الحدث.

وقال الدكتور صالح فارس، استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث، رئيس جمعية الإمارات لطب الطوارئ، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تزايد انتشار الأمراض التنفسية المزمنة التي غالباً ما يتم إهمالها وتركها دون تشخيص أو علاج ما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة تلقي بظلالها على المرضى والمجتمع، لافتاً إلى أنه يمكن تقليل عدد الوفيات على نحو واسع وخفض نسبة الإصابات بهذه الأمراض من خلال التشخيص والعلاج الصحيحين.

وأضاف: نحتاج أيضاً إلى ضمان الوصول إلى علاجٍ أفضل وتثقيف مختلف الكوادر الطبية العاملة في الأقسام الأمامية في المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى نشر الوعي بين المرضى حول أعراض هذا النوع من الأمراض واتخاذ أفضل السبل والطرق العلاجية لمواجهتها.

بدوره قال الدكتور دانيش سامي، استشاري طب الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبو ظبي، إن المشكلة الرئيسية التي نواجهها اليوم تتمثل في خضوع نحو 30% فقط من مرضى الربو للعلاج في بيئة جيدة ومراقبة وبالمثل يخضع 30 بالمئة لرقابة جزئية، بينما هنالك 40 بالمئة من المرضى ليس لديهم تشخيص وبالتالي لا يخضعون لأي نوع من العلاج.

وأضاف أنه في ضوء ذلك لا تزال هناك حاجة للتعليم ونشر الوعي خصوصاً بين الأطفال عبر تشجيعهم على ممارسة المزيد من الأنشطة الصحية للمساعدة على التقليل من آثار مرض الربو، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها المؤسسات التعليمية والهيئات الصحية لمواجهة هذا النوع من الأمراض.

زيادة

وحسب آخر الأبحاث الصادرة عن «قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية 2019» التابعة للأمم المتحدة فقد شهدت منتجات أجهزة التنفس العلاجي والأوزون لتنقية الهواء والأوكسجين وأجهزة علاج الهباء الجوي والتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة التنفس العلاجية في دولة الإمارات زيادة بنسبة 14.92 بالمئة في معدل النمو السنوي تراوح من 19.6 مليون دولار أمريكي عام 2015 إلى 34.1 مليون دولار أمريكي عام 2018.