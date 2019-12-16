توأمة بين دبي وكيب تاون

المصدر: دبي - البيان

وقّعت بلدية دبي اتفاقية تعاون بين مدينتي دبي وكيب تاون في جنوب أفريقيا لتطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل البلدي.

وأكد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، الذي وقّع الاتفاقية أمس مع دان بلاتو، عمدة مدينة كيب تاون، أن توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة دبي وكيب تاون في جنوب أفريقيا يساعد على مد جسور الصداقة والتعاون بين المدينتين، ودعم القطاعات السياحية والاقتصادية والصناعية في المدينتين عبر القنوات المختلفة.

وذكر المدير العام لبلدية دبي أن الأمل كبير بأن هذه الاتفاقية ستعزز التواصل مع المدن العالمية، ضمن شراكات دولية، والحصول على مستوى خدمات ومؤشرات أداء عالمية، وتصنيف الأولويات ضمن مؤشرات دولية.

وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها أمس، على تعزيز التعاون بين مدينتي دبي وكيب تاون في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والتخطيط العمراني وإدارة النفايات وسلامة الأغذية والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية والحدائق العامة وتبادل المعلومات والمعارف المتعلقة بالمبادرات والمشاريع.

وستنظر المدينتان في إمكانية تشكيل لجنة مشتركة، لإعداد البرامج العملية التي من شأنها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.