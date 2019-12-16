«سيسكو»: الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بإنجازات جبارة

المصدر: دبي - البيان

رأى شكري عيد، المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى «سيسكو الشرق الأوسط»، أن الإمارات تقف اليوم في مصاف الدول المتقدمة، بفضل الإنجازات الجبارة في الخمسين عاماً الماضية، فلم يغب عن الإمارات وقادتها مؤشر أو مجال إلا ونالت فيه مراتب لا يستهان بها إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: «اليوم، بفضل عقول حكام الإمارات، تنظر الإمارات لا إلى سنة أو لسنتين، بل إلى خمسين سنة أخرى، سعياً لتغيير المعادلات ورفع التوقعات، وعليه نجدد التزامنا لدولة الإمارات وحكامها في مسيرتها الخمسينية المقبلة، ونؤكد أننا مستعدون معهم لدفع عجلة التنمية وترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً وإقليمياً».