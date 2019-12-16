«ستاندرد تشارترد»: الإمارات ترسّخ قصة نجاحها

المصدر: دبي - البيان

ثمّنت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 2020 عام الاستعداد للخمسين.

وقالت إن هذه الخطوة التي من شأنها أن تسهم في تطوير الطريقة التي نفكر فيها والخطط التي سنقوم بوضعها بشكل يتناسب مع الـ 50 سنة المقبلة، الأمر الذي سيرسخ قصة نجاح دولة الإمارات وسيساعدها في تحقيق أهدافها كواحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.