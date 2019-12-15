بيان مهم من سفارة الإمارات في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب المظاهرات التي تشهدها الهند. وقالت عبر حسابها في تويتر: "تنوه السفارة عن وجود إضرابات ومظاهرات في عدد من الولايات الهندية، وعليه يرجى من المواطنين المتواجدين في الهند تجنب أماكن المظاهرات، وتوخي الحيطة والحذر. وللمزيد من المعلومات وفي حال الحاجة يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي: 00919911120000 أو الاتصال على مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".