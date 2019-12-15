المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات خاصة على الجزر والسواحل والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 35 كم/س تصل إلى 45 كم/س خاصة على البحر.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والمد الثاني عند الساعة 05:16 الجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:14

بحر عمان: متوسط - مضطرب. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 01:15 والجزر الاول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 19 75 35

دبي 26 20 85 35

الشارقة 25 18 90 40

عجمان 24 21 90 35

أم القيوين 25 18 90 30

رأس الخيمة 28 17 90 30

الفجيرة 26 20 80 50

العين 28 19 75 40

ليوا 28 17 75 30

الرويس 25 19 90 35

السلع 25 19 95 30

دلما 25 23 85 55

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 26 22 80 45