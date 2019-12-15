"صحة دبي" تطلق خدمة توصيل الدواء للمنازل مجاناً

المصدر: وام

أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم خدمة نقل الدواء للمنازل المجانية التي تعد الأولى من نوعها في تكاملها وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة وذلك من خلال "الصيدلية المتنقلة" التي دشنتها الهيئة اليوم وهي عبارة عن حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة على أية استفسارات بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي حول استخدامات الأدوية وفاعليتها .

ودشنت الهيئة بداية صيدليتين متنقلتين تحت عنوان "دوائي" ضمن خطة توسعية سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة لتغطية ربوع دبي كافة ومناطق أخرى من خلال مجموعة مجهزة من الحافلات .

وتستهدف هيئة الصحة بدبي من هذه الخدمة المتواصلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع كل من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والحالات المرضية الصعبة التي تحول ظروفها الصحية دون الوصول إلى صيدليات الهيئة لاستلام الدواء.

وأكد حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي خلال إطلاقه الصيدلية المتنقلة أن الخدمات الدوائية والصيدلانية واحدة من الخدمات ذات الأولوية المتقدمة في خطط وبرامج الهيئة التطويرية وأن "صحة دبي" لا تدخر وسعا في تطوير هذه الخدمات ذات الأبعاد الإنسانية وتسهيل الحصول على الدواء وتوفيره وفق أعلى درجات الدقة والمأمونية.

وذكر أن الصيدلية المتنقلة هي واحدة من حزمة المبادرات التي تنفذها الهيئة على مستوى الخدمات الدوائية والتي سبقتها "الصيدلية الذكية" في مستشفيات الهيئة وبعض من مراكز الرعاية الصحية الأولية مؤكدا أن تطوير الخدمات الصيدلانية والدوائية في الهيئة يرتكز على تطبيق أحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات وحلول ذكية ونظم ومعايير لضمان مأمونية الدواء في جميع مراحله وحتى يصل إلى المتعاملين ومن بين ذلك نظام الـ "باركود" وسلاسل التبريد "Cold Chain" التي تعد الأفضل في مجال سلامة وجودة وفاعلية الأدوية.

وأوضح القطامي أن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات الماضية وتشهد الآن تطورات متلاحقة في قطاع الدواء سواء من حيث الإنتاج أو التوزيع وأن هذه التطورات هي التي جعلت من الدولة نقطة جذب مهمة لكبرى شركات صناعة وتجارة الأدوية التي فضلت الإمارات لإدارة نشاطها في واحدة من الصناعات الحيوية بالغة الأهمية في العالم مشيدا بالشركات الراعية والداعمة لمبادرة " الصيدلية المتنقلة" وإدارة الصيدلة والخدمات الدوائية مثنيا على جهد الإدارة كاملة لإنجاز هذه المبادرة.

وبعد التدشين رافق الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة القطامي إلى الصيدلية المتنقلة حيث استهل - بوصفه دكتور صيدلي - تسليم أول دواء لأحد المرضى في منزله إيذانا ببدء الخدمة الجديدة.

وأوضح الدكتور علي السيد أنه يمكن للمستهدفين من الخدمة التواصل مباشرة مع الصيدلية التابع لها في أي من منشآت الهيئة الطبية لطلب الدواء وتسليمه له في المنزل.