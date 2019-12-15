خليفة بن طحنون ووزير أسترالي يشهدان مراسم واحة الكرامة الأسبوعية

المصدر: أبوظبي - وام

شهد بيتر داتون، وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، أمس، يرافقه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، مراسم واحة الكرامة التي تقام كل يوم سبت في تمام الساعة الخامسة مساء بميدان الفخر في واحة الكرامة، ويتخللها عرض سلام العلم وعزف الفرقة الموسيقية والخيالة.

زيارة

زار ‎بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، أمس، واحة الكرامة في إطار زيارته الرسمية للدولة حالياً. وكان في استقبال الوزير الأسترالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي. ‎ولدى وصول الوزير الضيف إلى واحة الكرامة استعرض والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. أبوظبي - وام