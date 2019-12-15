سيف بن زايد يبحث ووزير الشؤون الداخلية الأسترالي تعزيز التعاون

المصدر: العين - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مدينة العين، بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية في أستراليا، والوفد المرافق.

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات.

حضور

حضر اللقاء الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة، وأعضاء الوفد الضيف المرافق.