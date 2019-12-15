حاكم رأس الخيمة: ندعم أصحاب الأعمال

المصدر: رأس الخيمة- وام

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة: «إننا ندعم كل أصحاب الأعمال والراغبين في افتتاح مشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة في رأس الخيمة سواء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خارجها فهم بلا شك سيشكلون جزءاً مهماً من الحراك الاقتصادي للإمارة، كما سيسهم تواجدهم بتوفير التنوع الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتنمية السياحة في المنطقة» جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس «كرنفال كل واشكر» المقام في ميناء العرب برأس الخيمة والذي يضم عدداً من أقدم المطاعم في الإمارة.

واطلع سموه خلال الزيارة على أهم فعاليات المهرجان، وأشاد بحجم التطور الذي يشهده قطاع الضيافة بالإمارة، حيث تعد المطاعم المشاركة والتي يعود تاريخ بعضها للخمسينيات من القرن الماضي مساهماً رئيسياً في تطور هذا القطاع. واستمع سموه لشرح عن كيفية العمل وقصص نجاح المشاريع.

أفراح

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس مأدبة الغداء، التي أقامها خليفة سعيد عبدالله المسافري، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة حسن حميد جابر بن سميط العليلي. وقدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني والتبريكات لذوي العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة حضر الحفل عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. رأس الخيمة ـ وام