المزروعي: حكمة قادتنا تقود الإمارات للمحافظة على مكانتها العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أكد علي سعيد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أن إطلاق استراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة يشكل استمراراً للنهج الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند تأسيس الدولة ويؤكد على بعد نظر القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل.

وقال إن حكمة القيادة الرشيدة تقودنا للمحافظة على مكانة دولة الإمارات العالمية والتي وصلت إليها بفضل التخطيط الجيد والعمل الدؤوب، ووضع استراتيجية لتحقيق قفزات نوعية في كل المجالات سواء الاقتصاد أو الصحة أو التعليم أو البنية التحتية وغيرها من شأنه أن يساهم في مواكبة التطورات العالمية المستمرة وبما يهدف إلى مواصلة وضع الدولة في مصاف أكبر دول العالم.

وأضاف أن الدولة منذ إعلان الاتحاد وهي تركز على بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري كونه كان نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أكد أن بناء الرجال أهم من بناء المصانع وهو ما ترتكز عليه أيضاً النظرة المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع الرياضي ليس بمنأى عن هذه الاستراتيجية.