نقلة كبيرة

المصدر: دبي - البيان

اعتبر عبد الرحمن فلكناز رئيس مجموعة فلك القابضة، نداء التأسيس للمشروع النهضوي الذي أطلقه كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء في وقته، وهو يعبر عن رؤية ثاقبة، ويعكس نهجاً تنموياً يعبر بدولة الإمارات لحقبة من النمو والتطور، وإلى آفاق تليق باسم دولة الإمارات ومكانتها، وطموح أصحاب السمو الشيوخ وكل شعب الإمارات.

وذكر أن انشغال كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمشروع تنموي طويل الأمد يستوعب الخمسين عاماً المقبلة يتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يعكس الرؤية الثاقبة لنهج القيادة الرشيدة للدولة وحجم المسؤولية التي يتبناها أصحاب السمو الشيوخ من أجل مصلحة ومستقبل دولة الإمارات.

وأضاف فلكناز أن نداء التأسيس لمشروع نهضوي يستوعب الخمسين عاماً المقبلة، والذي سينطلق تحت شعار «نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين.. لأننا - متحدين - نستطيع تغيير المعادلات.. نستطيع رفع التوقعات». سيحفز الجميع مواطنين ومقيمين يعيشون تحت سماء هذا الوطن للعمل على إنجاحه وتحقيق كل أهدافه المرجوة.