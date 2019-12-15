الآمال كبيرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قال محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للعام الجديد، ليكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستقبال الحدث الكبير «إكسبو 2020»، وأنظار العالم كلها من حولنا تتجه إليها وتشير إليها بالبنان، لا يتوقع أحد أن هذا آخر طموحاتها، بل هي البداية لآمال كبيرة وطموحات لا مدى لها، رسمناها معاً قيادةً وشعباً، لا تقف عند حدود بعينها.

وأضاف: «إذا ذُكرت اليوم دولة الإمارات في أي مجلس ذُكر المستقبل بانفتاحاته، عبارة دائماً أسمعها عند زياراتي لبلدان العالم، الكل يجمع على مقولة واحدة، إن الإمارات إن زرتها أياماً وعدت إليها بعد فترة، تجد متغيرات، كأن قادتها لديهم عصا موسى، مما يرونه ويلمسونه من متغيرات وإنشاءات تشمل كل القطاعات، فدولتنا اليوم تتمتع باستراتيجيات التطوير وأسباب التحديث والحداثة كلها، تعيش في الحاضر وعيونها على المستقبل».

وتابع النعيمي: «دولة الإمارات اليوم، بفكر قادتها المستنير، وبحب شعبها لتلك القيادة وولائهم لها ولوطنهم المعطاء وقيادتهم الرشيدة، التي لا تألو جهداً في توظيف كل ما لدينا من إمكانيات، لتكون الإمارات لها الريادة في التطوير والتطور، تحرص على التطلع إلى كل جديد في أنظمتها التعليمية، وبرامجها الذكية، وأجنداتها التنموية، وسقفها أن تكون الدولة الأولى في كل شيء، معتمدة على طاقاتها البشرية، ومواردها الطبيعية، والتلاحم بين القيادة والشعب».