يوسف الشيباني: القيادة تستشرف المستقبل وتضع خطط الريادة

المصدر: دبي - البيان

أكد يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن إعلان عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين» يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي تحرص على استشراف المستقبل والاستعداد له، وتضع الخطط والبرامج التي تضمن تقدم وازدهار دولة الإمارات، وواصلت قيادتنا الرشيدة هذه المسيرة، حتى باتت دولتنا محط أنظار العالم أجمع، يفتخر كل منا في أي مكان في العالم بانتمائه إلى هذا الوطن الذي يتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، من بينها قطاع الفضاء الذي حققت فيه الدولة إنجازات مهمة.