الأحبابي: القطاع الفضائي الوطني جاهز لتحقيق النهضة الاستثنائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، جاهزية القطاع الفضائي الوطني لعام الاستعداد للخمسين والمساهمة في تحقيق مرحلة جديدة من النهضة الوطنية، مشيراً إلى أن القطاع الفضائي الوطني حقق خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات نوعية ساهمت في وصوله إلى المنافسة العالمية والريادة الإقليمية، وهو بالتالي يُعد من القطاعات الأساسية والحيوية التي سيكون لها دور كبير في تحقيق النهضة الاستثنائية للدولة خلال رحلتنا نحو اليوبيل الذهبي للدولة عام 2021.