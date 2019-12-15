حمدان وهزاع بن زايد: الإمارات تسير نحو المستقبل بأهداف طموحة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل بأهداف تنموية طموحة ومرحلة جديدة من النهضة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في«تويتر»: «بإعلان محمد بن راشد ومحمد بن زايد عام 2020 عام الاستعداد للخمسين، تسير الإمارات نحو المستقبل بآفاق جديدة وأهداف تنموية طموحة بكل ثبات ونجاح، عام سنواصل فيه مسيرة البناء الشامل بكل ما أحبه زايد من معرفة وحضارة وإبداع، طموحاتنا وآمالنا كبيرة من أجل مستقبل واعد ومشرق للأجيال القادمة».

إنجازات

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «عام الاستعداد للخمسين، وكما قال الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، سيكون عام العمل الدؤوب والمبادرات المبتكرة والرؤى المتطورة، احتفاءً بنصف قرن من الإنجازات، وإرساءً لأسس الخمسين عاماً المقبلة، لتكون دولة الإمارات متجددة دوماً بإرادة أبنائها وعزيمتهم وأحلامهم التي لا تعرف الحدود».

وأضاف سموه: «في عام الاستعداد للخمسين، وعلى مشارف الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النهضة الإماراتية، نستذكر بكل العرفان والتقدير الآباء المؤسسين، وما بذلوه من تضحيات وجهود استثنائية، لتحقق الإمارات أمجادها الحضارية، ولتكون لها مكانتها الفريدة بين الدول والشعوب».