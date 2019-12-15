عائشة بن بشر: حريصون على تجاوز التوقعات

المصدر: دبي - البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، إن المقارنة التي ذكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بين عام ولادة الاتحاد وعام الاستعداد للخمسين اختصرت المعاني التي أراد إيصالها. ونحن كأعضاء في فريق سموه سنحرص مع الجميع على تغيير المعادلات وتجاوز التوقعات، فهو جزء من تكويننا وآلية عملنا في الإمارات.وأضافت: «اختيار أن يكون العام المقبل انطلاقة ليوبيلنا الذهبي هو منحة من قيادتنا تمنحنا الإيجابية وتوحّد الجهود لجعل استقبالنا لهذه المحطة الهامة في مستقبل دولتنا يليق بتاريخنا».