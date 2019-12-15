الإمارات تتعهد بـ5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت دولة الإمارات عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ للعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوي رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات.

جاء ذلك في بيان الإمارات في المؤتمر، الذي ألقاه سعود الشامسي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والذي عبر عن التزام الإمارات تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته، ومرونته وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ، مرحباً بمبادرات الصندوق الحكيمة في منح التمويل الاستباقي للإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة.

وقال: «رفعت الإمارات سقف مساهماتها في السنوات الأخيرة لأن الصندوق يتمتع بتاريخٍ فريدٍ في خدمة مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية»، مشيراً إلى أن الصندوق يسمح لنا كدولة مانحة، الوصول لأكبر عدد ممكن من البلدان وبطريقة سريعة وفعّالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك.

وأكد الشامسي في بيانه أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكل الفئات العمرية وتجنبه تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعياً إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق التي تمكن المانحين من مثل دولة الإمارات من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.