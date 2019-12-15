منخفض جوي يؤثر في حالة الطقس من اليوم حتى الخميس

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بدءاً من اليوم حتى الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعمل على تكون السحب الركامية على شرق وشمال الدولة.

وتوقع المركز أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً غائماً جزئياً بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتتكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً كما تتكاثر السحب تدريجياً على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 48 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، تبدأ غرباً وعلى البحر ثم تمتد على مناطق متفرقة، تتخللها سحب ركامية ممطرة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وعلى فترات متباعدة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.

وستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، كما تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.