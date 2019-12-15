انطلاق أعمال الملتقى الدولي للأجهزة الرقابية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ وام

انطلقت أمس في أبوظبي أعمال ملتقى الأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد الذي ينظمه ديوان المحاسبة على مدار يومين على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الدولة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويفتتح أعماله غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أنه سيتم تقديم مذكرة بنقاشات ونتائج اجتماعات الملتقى إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي تنطلق فعالياته غداً، مشيراً إلى أن الجلسات التي عقدت اليوم تناولت البنود الخاصة بأوجه التعاون وتبادل المعلومات والتدريب وما يفضي إليه من آليات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.