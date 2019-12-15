حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد نتقدّم نحو صدارة المدن الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن كل المؤشرات تبرهن على أن حكومة دبي تتقدم بخطى ثابتة في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، منوهاً بإلمام دوائر ومؤسسات حكومة دبي بالسرعة التي يتحول بها العالم نحو البيئة الذكية، ومواكبتها بتنفيذ أهداف ضمن استراتيجية عمل متكاملة. ومع اقتراب نهاية 2019، كشفت «دبي الذكية» أن الإنجازات التي حققتها دبي في التحوّل الذكي، منحتها الصدارة، وأهّلتها بجدارة لتكون عاصمة الشرق الأوسط الرقمية، وهو ما أشارت إليه تقارير دولية مرموقة، بينما جاء ترتيبها متقدماً على مدن عالمية كبرى، مثل طوكيو وباريس وروما وبروكسل.

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