«طرق دبي» تدعو لتقديم عروض تنفيذ 1500 مظلة انتظار لركاب الحافلات

المصدر: دبي- البيان

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، للمشاركة في تقديم عروضها، لتنفيذ وتركيب 1500 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة في عدد من مناطق إمارة دبي، وذلك في إطار السعي المستمر للهيئة لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتطوير البنى الأساسية التي يعتمد عليها، وتحقيق السعادة للسكان، وتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات نظراً لارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيف.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق السعادة للسكان من خلال خلق حياة أكثر رقيّاً للسكان، ومع الاستمرار في التوسّع والنمو والتطوّر في إمارة دبي في جميع القطاعات، تحرص الهيئة على المساهمة في توفير أفضل الخدمات والتسهيلات لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء، من خلال تجربة تنقل آمنة وسهلة ومريحة، مؤكداً حرص الهيئة على تلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني السريع الذي تشهده إمارة دبي، عبر توفير جميع خدماتها لتلك المناطق، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي.

وأضاف: تعد هذه المبادرة الاستراتيجية فرصة واعدة أمام مؤسسات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في تنفيذ وتركيب 1500 مظلة لركاب الحافلات في مواقع جديدة، وعلى مراحل خلال عامين أو ثلاثة أعوام، حيث سيكون المطوّر مسؤولاً أيضاً عن تشغيل وصيانة هذه المظلات لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة أخرى، وذلك في مقابل استغلال حقوق الإعلان في تلك المظلات.

دعوة

ووجهت هيئة الطرق والمواصلات الدعوة للشركات المحلية والدولية المتخصصة في تطوير حرم الطرق، وتكامل المدينة الذكية، إلى تقديم عروض تتضمن نماذج مبتكرة لتحقيق العائد تشمل الإعلانات دون أن تقتصر عليها، وتلبي متطلبات تكامل المدن الذكية لتقديم أفضل تجربة لراحة الركاب .

وأكّدت الهيئة ضرورة تمتع الجهة المنفّذة (الشريك المرتقب) بمرونة لتقديم نماذج مبتكرة لتحقيق العائدات، وسيتم فرز المتقدمين بناء على قدراتهم الفنية والمالية، وخطط الدخل المقترحة، وبالإمكان الحصول على مستندات العرض من الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae) عبر النظام المتّبع للمناقصات الإلكترونية.