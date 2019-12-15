مؤتمر في الشارقة يدعو لإعداد كوادر قيادية تواكب التغيير

المصدر: الشارقة - البيان

طالب مؤتمر القيادة في الشارقة والذي نظمه مركز الليم للمعرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات العالمية والمحلية، بضرورة وضع وصياغة استراتيجيات مرنة للتعامل مع التحديات والفرص والتصورات المستقبلية، من خلال إعداد كوادر قيادية بمواصفات عالمية لديها الطموح والإصرار نحو التغيير وتوظيفها في تحليل المؤشرات ورسم الاستراتيجيات، بما يعزز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات وتعزيز التواصل والتكامل بين القيادة والعاملين وتطبيق أسلوب القيادة التي تعنى بالتأثير، مع الاهتمام بتكامل الأدوار وتطوير الأداء، وتشجيع الموظفين على الابتكار والتميز مع الاستفادة من الخبرات، وتعزيز مهارات التدريب.

وتم خلال المؤتمر، الذي استمرّ على مدار ثلاثة أيام، مناقشة 16 ورقة عمل قدمها عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المحلية والعالمية وممثلو كبريات الشركات، وصاحب المؤتمر معرض شارك فيه أكثر من 20 جهة محلية وعالمية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة ومؤسس مركز الليم للمعرفة حرص حكومة دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة على بناء وتطوير القيادات الحكومية من خلال مبادرات تركز على مشاركة الخبرات والمعارف بين القيادات وإعداد كوادر مستقبلية وتعزيز تواصلها مع الجهات الحكومية والهيئات والشركات المحلية والعالمية وتمكينها لتحقيق استدامة الموارد وتعزيز النمو للأجيال القادمة، انطلاقاً من خطط اقتصادية ورؤى استراتيجية طموحة، توظف الطاقات القيادية الشابة والمتميزة لتنفيذ تلك الخطط والرؤى على النحو الأمثل، وفق معايير إدارية عالية الكفاءة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

تطور

وأشار إلى أن المؤتمر سلط الضوء على واقع القيادات الإدارية في إمارة الشارقة والتطور الذي شهدته القيادات الإدارية في كافة المجالات وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة استشراف أهم القدرات والأدوار القيادية لبناء قيادات إدارية متميزة وتحديد المتطلبات اللازمة للقيادات الإدارية واقتراح جوانب التطوير فيها والتعرف على إستراتيجيات وأساليب وبرامج إعداد واستقطاب وتطوير وتعاقب القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة وسبل تطويرها.