افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان «ضواحي» بمنطقة مليحة

المصدر: الشارقة-البيان

انطلق أمس، مهرجان «ضواحي» في عامه الـ8 بالقرية التراثية في منطقة مليحة، ويستمر ثلاثة أسابيع وشهد الافتتاح خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ محمد معضد بن علي بن هويدن، والشيخ محمد معضد بن سعيد بن هويدن، واللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية ورؤساء المجالس البلدية بالمنطقة الوسطى .

وفي بداية الحفل انتقل الحضور إلى مسرح المهرجان وتابعوا العديد من العروض الفنية والكلمات، التي ألقيت والتعريف بأهداف «ضواحي» وتواصلها للعام السابع على التوالي.