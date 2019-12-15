5340 مُتطوعاً في حملة «نظفوا الإمارات» بدبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت حملة «نظفوا الإمارات 2019» التي حطت رحالها في دبي حضور عدد هائل من المتطوعين المتحمسين من جميع قطاعات المجتمع من الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والعائلات، وضمت 5.340 مشاركاً تم تقسيمهم إلى 6 فرق في منطقة بحيرات القدرة حيث قام المتطوعون بجمع 12,5 طناً من النفايات من مساحة 18 كيلومتراً مربعاً تم تنظيفها. وكان لمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة دبي أثره الجيد على الحملة، حيث أضفى جواً احتفالياً للحملة وزاد من حماس المشاركين في التشمير عن السواعد والعمل بجد لجمع أكبر كمية من النفايات. بدأت فعاليات الحملة بالكلمة الافتتاحية التي ألقتها رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، ثم كلمة ترحيب من معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وأخيراً كلمة الراعي الرئيسي للحملة براسانث مانغات- المدير التنفيذي لمستشفى إن. إم. سي باللغة الانجليزية.

وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته الترحيبية في حملة «نظفوا الإمارات»: إن الحفاظ على البيئة والاهتمام بقضايا الاستدامة والتغير المناخي هو عنوان المجتمعات المتحضرة والمسؤولة اليوم، وقد أكدت دولة الإمارات في ضوء رؤية قيادتها الرشيدة مدى اهتمامها بالبيئة والحفاظ على تنوعها واستدامة مواردها، وهو ما ركزت عليه رؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية لضمان مستقبل مزدهر وبيئة مستدامة ومعطاءة للأجيال القادمة.

وأضاف معاليه أن حملة «نظفوا الإمارات» تعكس جانباً مهماً من تكامل الجهود في الدولة للاهتمام بالبيئة ورعايتها والحفاظ على سلامتها ونظافتها، وأنها تنسجم بشكل مثالي مع شعار عام 2019 باعتباره عاماً للتسامح، من خلال الجمع بين أفراد المجتمع على هدف مشترك ونبيل وهو تنمية البيئة والحفاظ على كوكبنا.

وتابع معاليه بالقول: «نحن سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية الفعالة التي تهدف إلى العمل من أجل بيئة أفضل ودعمها. وإن اختيار منطقة بحيرات القدرة كموقع لتنفيذ برنامج المبادرة لهذا العام يبعث برسالة قوية وهادفة للمجتمع حول قيمة الاعتزاز ببيئتنا وا لتوعية بأهمية الحرص على حماية معالمها الطبيعية الجميلة. ونحن واثقون بأهمية التأثير الذي يمكن أن يحدثه الناس من خلال سلوكهم الحضاري تجاه بيئتهم واستعدادهم لإحداث تغيير إيجابي ينعكس عليها بالنماء والازدهار».

وشكرت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في كلمتها الافتتاحية معالي وزير الاقتصاد على رعايته الكريمة للحملة للسنة الثالثة على التوالي وكذلك حضوره الشخصي لهذا المحفل البيئي ومشاركته فعاليات الحملة.