ملتقى السمالية الربيعي ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي ـ وام

يطلق نادي تراث الإمارات اليوم في جزيرة السمالية، فعاليات ملتقى السمالية الربيعي، والذي تمتد فعالياته حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وبمشاركة الطلبة المنتسبين لكل مراكز النادي.

ويشكل الملتقى أحد أهم الأنشطة التراثية الشبابية التي ينظمها النادي في مثل هذا الوقت من كل عام، بهدف غرس روح الهوية الوطنية لدى الناشئة والشباب، وترسيخ قيم التمسك بالعادات والتقاليد والتراث الوطني لديهم، وإكساب الناشئة والشباب المعارف والقيم والاتجاهات التي تمكنهم من فهم التراث واستلهام عبره التربوية، والتعريف بمكونات التراث وعلاقته بالهوية الوطنية، في إطار المحافظة على ثوابت وقيم هذه الهوية عبر برامج ونشاطات تراثية مدروسة.

ويشترك في الملتقى جميع المراكز التابعة للنادي الشبابية والنسائية، وستتنوع الفعاليات ما بين الثقافية والتراثية والترفيهية للطلبة، وستقدم العديد من الحرف التقليدية والأكلات والألعاب الشعبية.

ويتيح الملتقى المجال أمام أولياء أمور الطلاب والطالبات للاطلاع على البرامج المقدمة لأبنائهم في جزيرة السمالية، والتعرف إلى مرافقها كمحمية طبيعية، وتعريفهم بنشاطات ومشروعات النادي، والوقوف على أهمية الملتقيات الطلابية وبرامجها ورسالتها.