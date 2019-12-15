شرطة الشارقة تنظم برامج تدريبية في أمن الطيران

المصدر: الشارقة - وام

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة معهد التدريب بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات بالقيادة العامة لشرطة دبي سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بأمن الطيران وتأمين المنافذ الحدودية بالإمارة وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان.

واستهلت إدارة معهد تدريب الشرطة سلسلة برامجها التدريبية بعقد الدورة التدريبية الأولى في برامج أمن الطيران الأساسي لمرتب إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالشارقة، وذلك بمركز دبي لأمن الطيران المدني المعتمد من «الإيكاو» بمشاركة 28 منتسباً من أصحاب الاختصاص، وتستهدف هذه البرامج تغطية كل منتسبي شرطة مطار الشارقة الدولي.

وجاءت الدورة ضمن الخطط المستقبلية للقيادة لتطوير وتنمية مهارات موظفيها في جميع المجالات وتعريف المشاركين بقوانين المنظمة الدولية (إيكاو) في قطاع الطيران لتتوافق مع القواعد والتوصيات الدولية التي تخص الطيران المدني والسياسات الرامية إلى دعم قطاع الطيران المدني.

وتضمنت الدورة محاور ونقاطاً تدريبية عدة منها نظام العمل في المطارات ومراقبة دخول الأشخاص والمركبات وكيفية التعامل مع الحرائق.