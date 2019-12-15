شرطة أبوظبي تنظم غداً ملتقى استمرارية الأعمال أثناء الأزمات

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات الملتقى الأول لاستمرارية الأعمال أثناء الأزمات 2019، والذي تنظمه شرطة أبوظبي برعاية اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي في فندق فيرمونت باب البحر أبوظبي، تحت شعار( الجاهزية والتكامل)، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال إدارة استمرارية الأعمال من مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركاء الاستراتيجيين.

ويهدف الملتقى إلى ضمان تكامل جهود الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في تطبيق منظومة إدارة استمرارية الأعمال حسب متطلبات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية أن الملتقى يأتي في إطار الحرص على استمرارية العمليات وتقديم الخدمات للسكان والزوار في إمارة أبوظبي، وتماشيًا مع الأولويات والأهداف الاستراتيجية للقيادة المتوائمة مع خطة الإمارة.

وأكد حرص الشرطة على تطوير خدماتها وتحقيق التميز في شتى المجالات وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الشرطية وضمان استمراريتها.