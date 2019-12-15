«الداخلية» تنظم ورشة عن التسامح بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت وزارة الداخلية متمثلة بمكتب المفتش العام بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ورشة عمل بعنوان (معاً لنسعد بالتسامح ) هدفت من خلالها تعزيز قيم التسامح لدى الموظفين بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد ناصر منقوش آل علي من مكتب المفتش العام، والدكتورة حسنية محمد العلي من الأرشيف الوطني بالدولة وعدد من ضباط وصف الضباط وموظفي القيادة.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً لأهداف ورؤية الإمارات بترسيخ ثقافة وقيم التسامح، وتدعيماً لمكانة الدولة في ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي، ونحو إبراز النموذج الإماراتي في التسامح على مستوى عالمي لتكون الدولة المرجعية العالمية في التسامح وفق الأسس التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

ورقة

قدمت فيها الدكتورة حسنية العلي من الأرشيف الوطني ورقة تتناول منظومة التسامح بالدولة، تناولت فيها توجهات حكومة الإمارات نحو مأسسة التسامح، قائلة إن «التسامح» ليس احتفالية تمر في وقت ومناسبة معينة، وإنما هو عبارة عن نظام عمل متكامل يطبق في جميع محاور الحياة ومنها، العملية الإدارية التي تشتمل على التسامح المجتمعي، والتسامح التعليمي، والثقافي وفي التشريعات والقوانين، كما يدخل مفهوم التسامح في الإعلامي ووظائفه وتطبيقاته، بالإضافة إلى إبراز النموذج الإماراتي في التسامح لتكون الدولة المرجعية في التسامح على مستوى العالم.

كما تناولت الدكتورة حسنية في ورقتها التي قدمتها في الندوة «التسامح في فكر زايد»، وكيف ساهم رحمه الله بتأسيس اتحاد دولة الإمارات والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة والاستدامة والريادة العامة.