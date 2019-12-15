جمعية الصحفيين تشيد بدعم محمد بن راشد لإنشاء «بيت الكلمة»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح اليوم مجسداً في معلم معماري رائع سيكون مقراً للصحفيين في دولة الإمارات وفي مدينة دبي بالتحديد.

وقال محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية: أن «بيت الكلمة» هو الاسم الذي أطلقناه على المبنى الجديد ومنه انطلقت الفكرة الأساسية في تصميم المبنى.

وتفقد مجلس إدارة الجمعية سير العمل بمبنى المقر الجديد للجمعية بحضور استشاري المشروع، كما استمع أعضاء المجلس من المهندسين والمقاول عن خطة سير العمل وما تم إنجازه بمشروع المبنى.

وقال الحمادي: إن سجل مسيرة الجمعية مليء بمكرمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه الإعلام الوطني.

وأضاف: إن المبنى الجديد لجمعية الصحفيين والذي من المتوقع أن يتسلمه مجلس الإدارة في ديسمبر من العام المقبل 2020 يجمع بين أصالة حضارية وحداثة عصرية ومجهز بكل المتطلبات التي تخدم الصحفيين وتضم العديد من القاعات لتنظيم الفعاليات، التي تنظمها الجمعية لأعضائها البالغ عددهم 1211 عضواً حتى الآن.