بلدية أبوظبي تنجز أعمالاً تطويرية على طريق العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أعمال إنشاء مخرج إلى طريق E-22 طريق أبوظبي العين وتعديل طريق الخدمة مقابل محطة أدنوك - محوي في البر الرئيس، وذلك لتقليل نسبة الحوادث على الطرق السريعة في إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2019.

وجاء ذلك كجزء من عملية التطوير المستمرة في الإمارة، وتلبية للاحتياجات المجتمعية في المدينة، وضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية وتطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع حجم نمو العاصمة أبوظبي، وتوفير خدمات الطرق الحضارية المتقدمة، وذلك للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحقيق أعلى نسب الانسيابية والسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق وضمان التدفق المرن للسيارات في الطرق الخارجية.