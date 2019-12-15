«الإمارات للدراسات» يشيد بالريادة العالمية لشرطة عجمان في الأمن

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان الدكتور جمال سند السويدي الكاتب والخبير الاستراتيجي ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية. وأشاد مدير المركز بمسيرة شرطة عجمان الحافلة بالإنجازات مشيراً إلى أن شرطة عجمان تجربة يحتذى بها بوصولها إلى مركز ريادي عالمي متميز في حفظ الأمن والأمان.

وثمَّن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي زيارة جمال سند السويدي للقيادة العامة لشرطة عجمان، واطلاعه على الإنجازات الريادية في القيادة، مؤكداً أن شرطة عجمان ستستمر وتواصل كل الجهود في سبيل تعزيز الأمن والأمان ودعم تحقيق ورؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.