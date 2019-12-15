«الأمن العام» الأردنية تكرّم أكاديمية شرطة دبي لجهودها في إعداد مُبتعثيها

المصدر: دبي - البيان

كرمت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في أكاديمية شرطة دبي، لجهودها ودورها المتميز في إعداد وتأهيل الطلبة الأردنيين المُبتعثين للدراسة في الأكاديمية، والذي حقق نتائج إيجابية وانعكس على تميزهم في الأداء والقيام بالأعمال والمهام والواجبات الموكلة إليهم بإتقان وكفاءة عالية.

وسلم اللواء فاضل الحمود، مدير الأمن العام في المملكة الأردنية، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، درع التكريم بحضور كبار الضباط في المديرية، موجهاً الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي لتعاونها البناء، مشيداً بجهود الأكاديمية وما توليه من اهتمام ودعم لجميع الطلاب عبر توفير البيئة النموذجية المُحفزة على الإبداع والابتكار وتحقيق بالغ الأثر في مخرجات التعليم والتدريب.

تكريم

جاء ذلك خلال زيارة العميد السويدي إلى مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية تلبية لدعوة خاصة منها، لتكريم أكاديمية شرطة دبي لدورها المتميز في إعداد وتأهيل الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة فيها، إلى جانب زيارة أكاديمية الشرطة الملكية.

ومن جانبه، نقل العميد الدكتور غيث السويدي، تحيات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى مدير الأمن العام في المملكة الأردنية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية والشرطية على المستويين العربي والعالمي، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة.

زيارة

وزار العميد السويدي أكاديمية الشرطة الملكية حيث كان في استقباله العميد الدكتور خالد الربابعة، آمر الأكاديمية، والعميد بسام أبو زيد مدير إدارة التدريب حيث أطلع السويدي بحضور مرافقه الملازم شعيب الرئيسي، ضابط ميدان بإدارة شؤون الطلبة المرشحين على الوحدات التنظيمية للأكاديمية، واستمع لشرح مفصل حول نشأتها ومراحل تطورها وبرامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها، إلى جانب الدورات التدريبية الموجهة لكبار القادة من مختلف دول العالم.

كما تعرف العميد السويدي على تجهيزات القاعات الدراسية، والتخصصات المختلفة التي تخدم الكوادر البشرية العسكرية العاملة في جهاز الأمن العام بالأردن.

وشكر وفد شرطة دبي الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، داعياً إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الزيارات العلمية لخدمة المصالح المشتركة وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية.