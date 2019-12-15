دار زايد للرعاية الأسرية تنضم إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد مذكرة تعاون مع دار زايد للرعاية الأسرية، بهدف تزويد موظفي المؤسسة ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي، والتي يتم بموجبها حصول حملة البطاقة على عروض وخصومات ومزايا، يقدمها القطاعان العام والخاص بنسب مختلفة.

وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فيما وقعها من دار زايد للرعاية الأسرية، المهندس نبيل صالح الظاهري، مدير عام الدار، بحضور عدد من الموظفين من الجانبين. وأكد العميد محمد المر أن توقيع هذه المذكرة جاء بتوجيهات مباشرة من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز الشراكة البنّاءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية.